Hermana y amigo de Orsi recordaron anécdotas y una gran travesura del electo presidente en la previa de la asunción

Luján contó que la madre de ambos era muy católica y de cumplir con los rituales, de ir al cementerio a rendir homenaje a los seres queridos, por lo que ellos la acompañaban. Yamandú fue uno de esos niños que pregonaba agua para las flores "y andaban con un valdecito y las doñas le daban monedas. Me acuerdo que en una oportunidad él dijo: yo cuando sea grande quiero vender agua para las flores".

Pasado el tiempo, Yamandú estudió profesorado, "le gustaba mucho, lo querían mucho, también él estaba mucho en las comisiones del club social (...) recuerdo que las señoras mayores que compraban en el almacén, él era chiquito y las ayudaba con el bolso, eso le nacía".

Luján recordó el momento en que Yamandú se enojó fuertemente porque quería ir a ver la embotelladora de Coca-Cola, ubicada a una cuadra del almacén, pero cuando llegaron la máquina no estaba funcionando. "Yamandú nos vamos. Se me enojó y tiró una piedra", dijo y destacó que le cayó en un diente "me sacó un pedazo, esa fue la gran travesura. Penitencia a la cama con una taza de leche sin cocoa".

Definió a su hermano como una persona muy inteligente, pero con la debilidad de ser demasiado bueno. "Él con lo que ha demostrado logró ganar la confianza de la gente".

Por su parte, su gran amigo Pablo Zeballos contó que Yamandú llegó a la ciudad de Canelones con cinco años a un almacén pegado a la casa de sus padres, posteriormente se mudaron ambas familias se mudaron a pocas cuadras de distancia.

"Una amistad de la infancia, fútbol, calle, cumpleaños, éramos muy tranquilos los dos, mansos, no había tampoco mucha cosa para hacer". Pablo relató que a Yamandú siempre le gustó estudiar y era muy aplicado.