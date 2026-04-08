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DURAZNO

Condenaron a una pareja por apuñalar gravemente a un hombre en un intento de rapiña

Las cámaras de videovigilancia registraron cuando una mujer golpeó la puerta de la casa y en el momento en el que la víctima abrió la empujaron e ingresaron al inmueble. La víctima, de 76 años, sufrió heridas en tórax y abdomen.

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Una mujer de 37 años y un hombre de 31 fueron condenados a más de dos años de cárcel al apuñalar gravemente al dueño de una casa en un intento de rapiña en Durazno.

La víctima, de 76 años, ingresó en estado grave a una mutualista con tres heridas por puñaladas en tórax y abdomen, donde fue intervenida quirúrgicamente.

La investigación policial incluyó una inspección en la vivienda donde ocurrió el ataque y en la que los efectivos encontraron varios indicios.

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Policías de la seccional 13 y de la Dirección de Investigaciones realizaron un relevamiento de las cámaras y se identificaron a los autores del hecho.

Las cámaras registraron cuando la mujer golpeó la puerta de la casa y en el momento en el que el hombre abrió lo empujaron e ingresaron al inmueble.

La pareja fue condenada por lesiones graves y rapiña. Ninguno tenía antecedentes penales.

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