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JOVEN PERDIÓ DOS DIENTES

Heridos y daños en enfrentamientos en Plaza Artigas de Salto en celebración por aniversario de Peñarol

Los incidentes dejaron autos dañados y vidrios rotos en el local de la biblioteca departamental. Una joven perdió dos dientes luego de ser golpeada con una varilla de metal.

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Algunas personas resultaron heridas, hubo daños en vehículos y también en instituciones públicas, luego del encuentro realizado en la Plaza Artigas de Salto por los hinchas de Peñarol para celebrar un nuevo aniversario del club aurinegro.

Cada 27 de setiembre en la noche, salteños se autoconvocan a través de las redes sociales e impulsados por la organización local denominada Salto es manya, se concentrar para la celebración con cánticos, tambores y fuegos artificiales.

Sin embargo, tras esto, se registraron episodios de violencia en plena plaza pública. Una joven perdió dos dientes luego de ser golpeada con una varilla de metal por una persona que se encontraba en medio de un conflicto.

Foto: FocoUy.
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Además, otras personas resultaron heridas y cortes luego de haberse enfrentado entre ellas. También, algunos autos estacionados sufrieron daños y la biblioteca departamental, ubicada a pocos metros del lugar, también tuvo la rotura de varios vidrios.

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