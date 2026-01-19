RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLER

"Hemos activado todos los mecanismos", dijo Lubetkin sobre suspensión de visa de inmigrantes de Estados Unidos

El canciller informó que se reunió con autoridades de Estados Unidos en Nueva York y que personal del Ministerio mantiene diálogos en Washington.

“Creo que las palabras del embajador nos dan una visión optimista de que esto se va a resolver, esperemos, en el más corto plazo posible”, sostuvo el ministro.

“Al mismo tiempo hemos activado todos los mecanismos. En lo personal, me he reunido con autoridades de Estados Unidos en Nueva York y nuestros equipos y embajadas se han reunido con autoridades en Washington. Por lo tanto, las señales que recibimos son señales que nos determinan tener optimismo”, añadió.

Sostuvo que le “sorprendió” la medida, pero que el foco está en resolverlo.

“No tengo respuesta”, aseguró sobre por qué se incluyó a Uruguay en la lista. “Cuando uno analiza los 75 países que están, es difícil entender la lógica, pero no es el punto para nosotros, el punto es salir rápidamente de una lista, que de cualquier manera la comunicación formal nunca nos llegó a nosotros”, añadió.

