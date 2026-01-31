Helicópteros españoles brindarán un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Este domingo desde las 10:30 horas se realizará una demostración aérea de la Patrulla ASPA de helicópteros , una de las formaciones más destacadas del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España . El espectáculo será en la rambla de Montevideo , frente al Club de Golf y es de acceso gratuito.

La exhibición incluye maniobras de alta complejidad, como vuelos en formación cerrada, giros sincronizados, cambios de velocidad, ascensos y descensos coordinados, además de figuras que requieren una comunicación constante y precisa entre los pilotos.

En total participarán cinco helicópteros Eurocopter EC-120B Colibrí. Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

focouy-helicopteros-demostracion-rambla-montevideo-aspa-españoles Foto: FocoUy.

Los helicópteros llegaron desde Brasil y, tras su paso por Montevideo, continuarán viaje hacia Buenos Aires. En el traslado se movilizaron seis helicópteros —tres en cada avión— junto a una comitiva de unas 50 personas, integrada por tripulación y personal de apoyo.

focouy-helicopteros-españa-aspa-patrulla-rambla-montevideo Foto: FocoUy.

La presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del vuelo del Plus Ultra, el histórico hidroavión que en 1926 unió España con América del Sur, con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires.

focouy-helicopteros-españoles-aspa-demostracion-aire Foto: FocoUy.

Este sábado se hicieron pruebas en la zona del espectáculo y también se realizó una ofrenda floral frente a la escultura “Una escalera al cielo”, monumento oficial a la hazaña de 1926, ubicada en el lugar donde acuatizó el hidroavión en Montevideo. “La ceremonia contó con la presencia de autoridades españolas y de la Fuerza Aérea Uruguaya, reafirmando la unión aérea entre Europa y América”, señaló la FAU.

image

El día en que un helicóptero cayó frente a Kibón.

El accidente ocurrió en 1981, frente a Kibón, sobre la rambla de Montevideo, en la zona de Punta Carretas. Un helicóptero cayó al Río de la Plata a muy poca distancia de la costa.

La aeronave realizaba un vuelo operativo —no recreativo ni de exhibición— cuando, por causas que no fueron oficialmente difundidas en detalle, perdió el control y cayó al agua. No existen registros públicos concluyentes sobre si el siniestro estuvo vinculado a una falla mecánica, error humano o condiciones operativas.

El impacto activó un operativo de rescate en la zona costera. El accidente tuvo resultado fatal para la tripulación.

Reaparece como antecedente cada vez que se realizan vuelos o actividades aéreas sobre la rambla montevideana.