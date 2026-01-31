Policía detuvo a dos hinchas de Nacional y les incautó un arma de fuego en La Blanqueada

La Policía detuvo en la madrugada de este sábado a dos hinchas de Nacional de 26 y 40 años que fueron observados en actitud sospechosa, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. Al hacerles un registro, los efectivos les incautaron un arma de fuego y los trasladaron a una dependencia, a disposición de la Fiscalía.

El Ministerio del Interior informó que los policías actuantes son de Seguridad en el Deporte, quienes hacían tareas de vigilancia en el lugar, con motivo del partido clásico que se disputará el domingo desde las ocho de la noche en el estadio Centenario con hinchadas de Peñarol y Nacional.

El procedimiento fue a la una y media de la madrugada en Jaime Cibils y Cornelio Cantera. Ambos tienen antecedentes penales y estuvieron en la lista negra de la AUF, impedidos de ingresar a espectáculos públicos. Ahora fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Seguí leyendo Condenan a dos integrantes de una familia que usurpaba viviendas de alto valor en Punta del Este

Es la primera fase del operativo policial que dispuso Interior para el partido de la Supercopa. Participará un total de 832 efectivos. El despliegue comenzará formalmente a las 14:00 horas del domingo en las zonas aledañas al estadio, aunque desde el miércoles ya se realizan tareas de patrullaje en el entorno del Centenario, del Campeón del Siglo y del Gran Parque Central, además de las sedes sociales y ciudades deportivas de ambos clubes.

El operativo incluirá personal de la Guardia Republicana con equipos K9, que realizará inspecciones dentro del estadio. Además, se estableció una zona de exclusión vehicular delimitada por las calles Las Heras, Ricaldoni y avenida Italia.

La hinchada de Nacional ingresará por Garibaldi, Centenario y Albo, mientras que la de Peñarol lo hará por General Las Heras, Cataluña y Ramón Anador. Al finalizar el partido, el equipo ganador deberá permanecer en el estadio unos 45 minutos antes de retirarse.