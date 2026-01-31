RECIBÍ EL NEWSLETTER
sindicales

Copsa: sindicato de trabajadores hizo paro y denunció incumplimiento salarial

La medida adoptada por los trabajadores se extendió durante todo el sábado.

Foto: Subrayado. Copsa.

El sindicato de trabajadores de Copsa resolvió hacer un paro durante toda la jornada de este sábado y la comunicación fue en horas de la mañana. La medida afectó los servicios suburbanos e interdepartamentales de la empresa, informó a Subrayado el dirigente Andrés Martínez.

“A partir de este momento y durante toda la jornada de sábado estamos de PARO, por incumplimientos salariales y de preacuerdos por parte de Copsa”, señaló el sindicato en un comunicado.

Agregó: “Nos reintegramos con los primeros turnos del día domingo 1/2/2026”.

