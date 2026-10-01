El actual rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, fue reelecto hasta 2030.
Héctor Cancela fue reelecto como rector de la Universidad de la República hasta 2030
Recibió el apoyo de 42 docentes, 26 estudiantes y 21 egresados de un total de 112 integrantes de la Asamblea General del Claustro de la Udelar.
Cancela recibió el apoyo de 89 claustristas; 42 docentes; 26 estudiantes y 21 egresados de un total de 112 integrantes de la Asamblea General del Claustro.
Los miembros destacaron la defensa de la autonomía y el cogobierno, la promoción de la participación universitaria, esfuerzos para incrementar el presupuesto y profundizar la democratización de la educación terciaria.
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Cancela abogó por la construcción colectiva de una universidad comprometida, la que debe enfrentar muchos desafíos, como mejorar las condiciones de estudio y de trabajo. El objetivo es aumentar el ingreso y el egreso de más estudiantes cada año, con una mejor trayectoria, condiciones y más becas.
Cancela es ingeniero en Sistemas de Computación y doctor en Informática, profesor del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) e investigador del Sistema Nacional de Investigadores.
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