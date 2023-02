Heber sobre Leal: "Salir corriendo por la puerta de atrás no es algo que pueda dar orgullo a nadie"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber , se refirió a Gustavo Leal , luego de que este pasara de testigo a indagado por haber visitado a los padres de Astesiano. "Generó una expectativa como testigo, cuando iba a concurrir a la Fiscalía, que quedamos todos expectantes a ver cuál era la verdad de la situación. Terminó saliendo por la puerta de atrás y corriendo", dijo y calificó de "vergonzosa" la situación. "Salir corriendo por la puerta de atrás no es algo que pueda dar orgullo a nadie", expresó.

Luego remarcó: "Yo no tengo ni un chat. Ni uno. Por algo será. Y lo conozco hace muchos años porque trabajaba hace muchos años en la custodia, así que por algo será que no tengo ni un solo chat, ni una sola llamada. Porque yo de alguna manera podía tener la posibilidad de corroborar las cosas que se me pedían con la jerarquía máxima que es el presidente de la República".