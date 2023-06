Heber: "Hoy no tenemos ninguna herramienta para prevenir los homicidios"

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Miércoles 28 de junio de 2023, hora 10:00.

INTERPELACIÓN EN VIVO.

El ministro Heber sostiene que todos los delitos registrados y medidos han bajado en los últimos años, unos más, otros menos, incluso los homicidios, aunque no en la cantidad buscada por las autoridades.

Las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior presentan la situación del primer semestre del 2023 en comparación con igual período de años anteriores, hasta el 2019.

"Hay homicidios que son muy difíciles de prever, pero hay homicidios que son previsibles de evitar, de trabajar en ellos", señaló Heber. Sin embargo, expuso que "hoy no tenemos ninguna herramienta para prevenir los homicidios". Y afirmó que el ministerio está en busca de esas herramientas. "Algunos han tratado de minimizarlas y ridiculizarlas", lamentó.

El ministro se refirió así luego de la exposición que hizo uno de los asesores del ministerio Diego Sanjurjo sobre el programa multipartidario que se trabajó semanas atrás. "Estas experiencias tienen resultados en otros países", indicó.

MUERTES DUDOSAS.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, habló sobre las muertes dudosas. "El cuestionamiento a que los casos de muerte por caso dudoso es un homicidio, implica no solo un cuestionamiento a Interior, si no también a los profesionales médicos del Instituto Técnico Forense, a los médicos, a la Fiscalía, al Poder Judicial", reclamó.

"Se habla del aumento de las muertes dudosas, que exacto. Sobre esto, en primer lugar, no es un fenómeno nuevo el aumento. De 2015 a 2019 se duplicaron y aumentaron 102%, indicó Maciel.

El diputado interpelante, Sebastián Valdomir, había dicho que en 2020, 2021 y 2022 las muertes dudosas superan en 80% al promedio de 2014 a 2019. Sumó que "de 2019 a 2022 las muertes dudosas aumentaron 90%, de 105 en 2019 a 200 en 2022". "Las muertes dudosas aumentan año tras año desde que empezó este periodo de gobierno (...) Muchas de las muertes dudosas fueron homicidios", apuntó.

"Este gobierno tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia", agregó el diputado frenteamplista. "Esto es lo que interpela al ministro. La gente no se siente más segura, y los datos dicen que en homicidios, no estamos mejor que antes", agregó.

Maciel señaló que Interior tiene un informe académico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, realizado por investigadores reconocidos, que hace un diagnóstico de homicidios ocurridos entre 2012 y 2022. "Hay un capítulo expreso sobre el análisis de las muertes dudosas. El estudio académico valida que de 2020 a 2022 las muertes no encubren homicidios, si no que señala muertes naturales", indicó.

Heber, por su parte, ratificó: "El capítulo de muertes dudosas quedó clarísimamente resuelto. Espero no seguir aclarando esto. Hay informes de la academia y del ministerio, que dicen que no son homicidios (las muertes dudosas)". "Terminemos con el tema del 25% de base", añadió, en respuesta a Valdomir.

HOMICIDIOS.

El ministro dijo que junio "no fue buen mes" en relación a los homicidios. "Sabemos que no fue buen mes porque ya tenemos informes", indicó. De todas maneras, explicó que no difunde cifras porque es necesario esperar a que termine el mes; "en un día pueden cambiar los resultados", insistió.

De enero al 31 de mayo en 2023 bajaron 14,9%, en relación a 2022, según las cifras oficiales de Interior.

"La Policía sigue trabajando y mejorando los números del pasado", dijo Heber, al explicar que los homicidios se aclaran a lo largo de los años, en algunos casos, cuando no pueden ser resueltos el mismo momento que ocurre. "No se puede sacar conclusiones a año cerrado. Los de 2022, no se puede decir: solo un 51%".

El ministro presentó las cifras de homicidios en todo el país desde comienzo de año hasta el 31 de mayo de cada año. En ese lapso en 2023 hubo 148, frente a 174 de 2022, y 157 de 2020. En tanto, en ese lapso en 2018 hubo 195; y en 2019, 146.

image.png

En Montevideo, los homicidios del 1° de enero al 31 de mayo de 2023 ocurrieron en las jurisdicciones de las seccionales 17, 18, 19 y 24, principalmente, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. El barrio La Paloma y Tomkinson son los barrios con el mayor nivel de homicidio, dijo Heber.

image.png

Sobre la hora 13:00, el ministro se refirió a los homicidios. "Los años de pandemia son parte de la discusión que tenemos. Comparemos las cosas que se pueden comparar. Estos son los datos oficiales que tiene el Ministerio", expresó Heber. Aclaró que "no son números suficientes".

image.png

"No solo tenemos que atacar en la represión, si no en las causas", añadió. Y luego mostró una gráfica donde se observan homicidios derivados de rapiñas y hurto, o sea, víctimas ajenas a la delincuencia.

"Hay 15 menos, hay que festejar. Y debemos entristecernos de que hay 15 vidas que se perdieron. Pero sí estamos viendo una presencia policial que está evitando la instancia anterior, que era el doble".

image.png

El ministro Heber presentó otra placa donde muestra dónde ocurrieron los 383 homicidios de 2022 en Uruguay. "Tenemos un problema en Montevideo y Canelones; se les acerca Rivera y Maldonado", indicó.

image.png

"Toda nuestra acción está dirigida a estar en los barrios" con situaciones más complejas respecto a homicidios, afirmó.

"No es que tenemos un nuevo plan, es un acuerdo multipartidario para establecer un plan de acción y así atender las causas del delito", aclaró Heber acerca de la reunión convocada con todos los partidos políticos.

"No nos gusta imponer ideas. No nos gusta que nos califiquen. Nos gusta que argumenten y que rebatan los argumentos nuestros. Este ministerio está dispuesto a escuchar. No tenemos recetas, estamos experimentando algo que hasta ahora no había sucedido: no habíamos sido convocados los partidos para combatir las causas", añadió.

NARCOTRÁFICO.

"Nosotros tenemos un plan de combate contra el narcotráfico. ¿Está claro? Ahora sí hay un plan de combate al narcotráfico, donde le estamos pegando al gran narcotráfico, a las bocas y al narcomenudeo. No hay que confundir esto con otros planes", señaló el ministro.

En respuesta a Valdomir, quien había asegurado que el barrio Peñarol tenía más homicidios cada 100 mil habitantes que Venezuela, Honduras, Colombia y México, Heber mostró la siguiente gráfica. Allí se observa que hubo 13 homicidios en Peñarol en el primer semestre de 2022, que bajaron a tres en los primeros cinco meses de 2023. "Fue el barrio que tuvo mayor cantidad de homicidios, y poco a poco me he venido centrando a los homicidios, que están directamente ligados a la droga. Y lo voy a demostrar con datos científicos, no con discurso", dijo Heber.

image.png

Heber afirmó que hoy el Ministerio del Interior "combate a 41 de las 49 organizaciones del área metropolitana", que comprende Montevideo, Canelones y San José. "Hace un año atrás realizamos 249 allanamientos" y hubo "134 personas condenadas", valoró.

"Nadie puede decir que no estamos trabajando. Me faltaron ocho, lo acepto. Pero le pegamos a 49, no a 41. ¿Hay alguien que me pueda decir que eso es insuficiente? ¿Alguien lo puede decir? Pues me gustaría escucharlo", dijo. Según el ministro, antes "no se combatía a las organizaciones" sino que "se combatía a las bocas".

Heber cuestionó que en 2013 se hayan desarticulado brigadas antidrogas en Montevideo y Canelones. Y lo dijo así: "Hasta ahora profesionalmente en el ministerio, nadie comprende por qué en 2013 del gobierno de José Mujica, se desmantelaron las brigadas antidrogas de Canelones y Montevideo. Yo he preguntado la razón. En el resto del país se mantuvieron, pero donde se daba una lucha frontal a la droga, en Montevideo y Canelones, se desarticularon. Y esa responsabilidad la tenía la Brigada Nacional Antidrogas. No lo entiendo, quizá alguien me lo pueda explicar. Hasta ahora no he tenido respuesta".

"No es discurso. Los números hablan por nosotros (...) Los resultados son buenos, estamos dando una buena batalla", dijo Heber. Y expresó que no coincide con gran parte de los números expuestos por el diputado interpelante.

EXPOSICIÓN INICIAL DEL LEGISLADOR INTERPELANTE.

El diputado interpelante, Sebastián Valdomir (Frente Amplio), dijo que las explicaciones del ministro Heber van a ser un "aporte sustancial para saber el rumbo y los planes que tiene el Ministerio del Interior". "Nosotros no vamos a festejar muertes, ni vamos a canalizar la discusión por este lado. Porque la inseguridad está golpeando a toda la población", agregó Valdomir.

"(Por) cómo vamos en 2023, vamos a aumentar las cifras de homicidios respecto al año anterior. Cuando no hay plan todo resulta imprevisible", expresó.

focouy-interpelacion-sebastian-valdomir-frente-amplio.jpg Foto: FocoUy. Sebastián Valdomir, diputado interpelante (Frente Amplio).

El legislador cuestionó que "la mitad de los homicidios en este país queda impune". Informó que en 2015 se aclaró el 65% de los homicidios, y que en 2022 bajó a 51%. "¿Cuál es el éxito?", se preguntó.

Valdomir agregó que en 2020, 2021 y 2022 las muertes dudosas superan en 80% al promedio de 2014 a 2019. Sumó que "de 2019 a 2022 las muertes dudosas aumentaron 90%, de 105 en 2019 a 200 en 2022". "Las muertes dudosas aumentan año tras año desde que empezó este periodo de gobierno (...) Muchas de las muertes dudosas fueron homicidios", apuntó.

"Este gobierno tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia", dijo Valdomir. "Esto es lo que interpela al ministro. La gente no se siente más segura, y los datos dicen que en homicidios, no estamos mejor que antes", agregó.

image.png

Valdomir mostró una gráfica y afirmó que el barrio Peñarol tuvo una tasa más alta de crímenes que Venezuela, Honduras, Colombia y México en 2022 con 60 cada 100 mil.

image.png

Valdomir dijo que "preocupa" la "inconsistencia" en los anuncios de Interior. "Anuncia propuestas y planes que luego no se completa. Después que pasa el anuncio, se empieza a caer en un ida y vuelta de anuncios". "Nos quieren pintar una realidad que no es lo que marcan los datos, ni la sensación subjetiva", reclamó el legislador. "No sabemos ni en qué barrio ni en qué departamento volvieron las carteras", reclamó.

Información en desarrollo.