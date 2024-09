Heber: "Estamos conformes con el archivo, no con las consideraciones personales y políticas del fiscal"

Se refiere así a lo que escribió el fiscal Machado en su dictamen de archivo acerca de que Heber, el ex canciller Francisco Bustillo, el ex subsecretario del Interior Guillermo Maciel y la ex vicecanciller Carolina Ache, le ocultaron información al Parlamento.

“Claro que sí, ¿cómo no lo voy a tomar como una victoria si fui acusado de que en el Ministerio habíamos hecho las cosas mal?”, dijo Heber este lunes en conferencia de prensa, y agregó: “No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte, hicimos las averiguaciones en aquel momento porque Drogas así lo solicitaba, no estaba requerido por la Justicia, la Policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marset, entonces fue correctamente entregado el pasaporte”.

Embed Habló Heber sobre la decisión del fiscal Machado de archivar el caso del pasaporte a Marset: “Estamos conformes con el archivo, no con las consideraciones personales y políticas del fiscal”. “Han explotado diversas bombas y ninguna me ha tocado”, dijo el senador y ex ministro del… pic.twitter.com/1a5P05v1GK — Subrayado (@Subrayado) September 2, 2024

Heber destacó que eso “es lo fundamental”: “la honestidad que tenemos que tener, no solamente intelectual si no de procedimientos cuando se administra el bien público, acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior y ninguna me ha tocado ni rozado, por lo tanto salgo como entré, limpio y muy claro en nuestro procedimiento, lo que me da una tranquilidad espiritual muy grande”.

Sobre lo que dijo el fiscal sobre el ocultamiento de información al Parlamento, Heber comentó: “Esas son consideraciones de carácter personal y político que hace el fiscal, que no corresponde, el fiscal tiene que ser objetivo en cuanto a establecer si hay o no delito, pero tampoco es cierto porque acá tengo las actas de la interpelación donde yo hablo en varias oportunidades de las comunicaciones telefónicas entre los subsecretarios, o sea, no hubo ocultamiento y no hubo mentiras, lo que se podrá decir es que no se habló de los chats, sí, no se habló y no se preguntó, en todo caso hay una omisión de quienes en definitiva me interpelaban de preguntar en qué consistían esas comunicaciones”.