Heber dijo que sabían el vínculo de Marset con el narcotráfico, pero que el pasaporte fue legal

El ministro del Interior , Luis Alberto Heber , dijo que la cartera sabía que Sebastián Marset estaba “vinculado al narcotráfico”, pero aseguró que “el pasaporte fue dado legalmente” porque no había requisitoria.

“Con el diario del lunes de marzo, sabíamos que había requisitoria, cuando se dio el pasaporte en noviembre, no había requisitoria y no había investigación. Sabíamos que era una persona que estaba vinculada al narcotráfico y así lo hizo saber. Pero no teníamos requisitoria ni una orden de fiscal ni ninguna investigación”, fueron sus palabras.