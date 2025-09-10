Heber cita al ministro del Interior al Parlamento por 12 reclusos fugados de las cárceles en dos meses y medio

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber citó al Parlamento al ministro del Interior Carlos Negro por la fuga de 12 reclusos en dos meses y medio.

“Qué está pasando que en dos meses y medio se escaparon 12 reclusos?”, cuestiona el senador y exministro del Interior.

Y agrega: “¿Se hicieron investigaciones administrativas para saber si hay alguna sociedad adentro que ha posibilitado que se fugaran tantos en dos meses y medio?”.

“Me parece que se les está siendo fácil escaparse en algunos centros de reclusión y eso amerita que se tomen las medidas del caso”, concluyó.

Consultada al respecto, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación Ana Juanche aseguró que “no hay ninguna alarma” en el sistema de cárceles del país.

“Ninguna situación divergente del comportamiento que han tenido las fugas en la serie interanual”, dijo la jerarca en rueda de prensa, y detalló: “Desde 2016 a la fecha podemos ver que en 2020 se produjo el pico más alto de fugas con 45 a nivel de todo el sistema penitenciario nacional. Las del año pasado fueron 18, este año vamos 16”. También señaló que dos fugados el año pasado aún siguen prófugos.

JUANCHE CARCELES

Consultada sobre si debe haber un cambio de estrategia en la seguridad de las cárceles, Juanche respondió: “La estrategia de seguridad no. Somos conscientes de las vulnerabilidades que produjeron esos episodios, básicamente guardan relación con un déficit de personal, sobre todo en los procedimientos de control y los puestos fijos”.

“Ya lo habíamos percibido y tomamos medidas urgentes tendientes a incorporar mayor cantidad de personal”, agregó.

Según dijo la jerarca, el 1 de setiembre comenzó la formación de una nueva tanda de agentes penitenciarios que estará lista para incorporarse al trabajo dentro de seis meses.

Además, el 1 de noviembre ingresará a cumplir funciones una nueva tanda de operadores penitenciarios ya formados.