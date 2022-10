Heber afirmó que ruso imputado por caso Astesiano envió carta a Mujica en 2013 por un pasaporte

"En ese tiempo, la Dirección de Identificación Civil recibió una carta de Presidencia de la República, pidiendo por ese pasaporte. Enviada apurando el expediente de pasaporte falso. ¿Nosotros estábamos diciendo que la organización partía de Presidencia de la República? ¿Podríamos generar esa suspicacia hoy acá?", remarca Heber y aclara que de todos modos no fue aprobado por la institución.

"El señor que pide esto es Alexey Slivaev, que es el jefe de la organización criminal. El que se dirige al presidente Mujica es el que hoy está formalizado y preso", aseguró Heber.

El senador Sánchez sostuvo que la carta "no pide que se autorice ningún pasaporte". "Efectivamente, el señor Silaev le envió al señor Mujica una carta reclamando que no se le daba pasaporte por discriminación a ciudadanos rusos. Y lo que hizo es trasladar esta demanda para tomar conocimiento. Además hay que decir que este pasaporte no se entregó", remarcó Sánchez.

En setiembre de 2018 se detectaron dos casos más bajo la misma maniobra, no se expidió pasaporte y se comunicó la información al Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2019 hubo otros siete casos. Se remitió a Interpol y Fiscalía. El caso se archivó, agregó el ministro.

El ministro también informó que entre 2013 y 2021 se tramitaron en el Registro Civil 195 pasaportes para las que se presentaron partidas de nacimiento falsificadas en Rusia. De estos, 140 fueron hasta 2019 y 55 entre 2020 y 2021.

Además, dijo que entre 2013 y 2029, 23 pasaportes fueron tramitados con documentación tramitada directamente en Identificación Civil. Y "ninguno" fue hecho entre 2020 y 2021, aseguró el ministro.