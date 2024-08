"He cumplido con absoluta libertad", aseguró Juan Gómez en su retiro como Fiscal de Corte subrogante

En su discurso, se refirió al sistema político general, a que desde que asumió el 6 de octubre de 2021 permaneció como subrogante y afirmó: “No importa los cargos. Yo he cumplido con absoluta libertad, con absoluta independencia el cargo de fiscal de Corte subrogante, del cual me he siento orgulloso, y es el final de una carrera que lleva 50 años”, dijo y remarcó: “No he sufrido ninguna presión y si hubo, pasó desapercibido por mí”.