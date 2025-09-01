RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

"Hay un gobierno que no tiene mayoría operativa", dijo Delgado sobre el Presupuesto y la necesidad de negociar

El presidente del Partido Nacional cuestionó que el proyecto no se presentara antes a los partidos de la oposición: "Me hizo un poco de ruido".

alvaro-delgado-partido-nacional

El Partido Nacional reunirá este martes a sus diputados y senadores de Hacienda y Presupuesto, intendentes y alcaldes nacionalistas, así como al equipo técnico que los asesorará en materia del Presupuesto que fue entregado este domingo por el gobierno.

El presidente del Directorio del PN, Álvaro Delgado, no opinó aún sobre el contenido del proyecto de ley que ingresó al Parlamento, pero sí recordó que el Frente Amplio no tiene mayoría en Diputados y que será fundamental la negociación.

"El Partido Nacional es un partido responsable. Ahora, también es verdad que el gobierno es mano en qué tipo de presupuesto quiere, si está abierto a acordar, si no está abierto a acordar”, señaló. “El gobierno es mano. Por primera vez del 85 para acá, hay un gobierno que no tiene mayoría operativa. Hay dos actitudes en esto, tratar de mirar con luces largas o el chicaneo”.

Por su parte, el senador blanco Javier García, dijo que “será el gobierno el que tenga que mostrar su talante negociador y llevar adelante negociaciones con la oposición” y remarcó: “La ley de presupuesto no es un cheque en blanco que se le da al gobierno”.

Luego, Delgado cuestionó que el proyecto no se presentara antes a los partidos de la oposición. "Me hizo un poco de ruido y si hubiésemos sido gobierno sin mayoría en una cámara, quizá no se lo hubiésemos presentado primero al PIT-CNT que al resto de los partidos políticos que tienen que discutirlo”.

