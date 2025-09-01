"Hay un gobierno que no tiene mayoría operativa", dijo Delgado sobre el Presupuesto y la necesidad de negociar

El Partido Nacional reunirá este martes a sus diputados y senadores de Hacienda y Presupuesto, intendentes y alcaldes nacionalistas, así como al equipo técnico que los asesorará en materia del Presupuesto que fue entregado este domingo por el gobierno.

El presidente del Directorio del PN, Álvaro Delgado , no opinó aún sobre el contenido del proyecto de ley que ingresó al Parlamento, pero sí recordó que el Frente Amplio no tiene mayoría en Diputados y que será fundamental la negociación.

"El Partido Nacional es un partido responsable. Ahora, también es verdad que el gobierno es mano en qué tipo de presupuesto quiere, si está abierto a acordar, si no está abierto a acordar”, señaló. “El gobierno es mano. Por primera vez del 85 para acá, hay un gobierno que no tiene mayoría operativa. Hay dos actitudes en esto, tratar de mirar con luces largas o el chicaneo”.

Por su parte, el senador blanco Javier García, dijo que “será el gobierno el que tenga que mostrar su talante negociador y llevar adelante negociaciones con la oposición” y remarcó: “La ley de presupuesto no es un cheque en blanco que se le da al gobierno”.

Luego, Delgado cuestionó que el proyecto no se presentara antes a los partidos de la oposición. "Me hizo un poco de ruido y si hubiésemos sido gobierno sin mayoría en una cámara, quizá no se lo hubiésemos presentado primero al PIT-CNT que al resto de los partidos políticos que tienen que discutirlo”.