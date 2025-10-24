RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Hay seis personas detenidas e incautaron 200 cajas de cigarros en centro de acopio y distribución

La incautación está valuada en 25 millones de pesos. La fiscal a cargo del caso es Sandra Fleitas.

cajas-cigarrillos-incautadas-foto-fuerza-aerea

Incautaron 200 cajas de cigarros de contrabando. También hay seis personas detenidas durante el procedimiento.

La incautación fue un trabajo en conjunto entre la Fuerza Aérea y la Aduana, en el barrio Paso de la Arena, donde funcionaba un centro de acopio y distribución de cigarrillos de origen ilícito hacia distintos puntos del país.

Además de la mercadería, también se retuvieron tres vehículos. Lo incautado está valuado 25 millones de pesos.

dos brasilenos de 17 y 19 anos fueron detenidos; policia investiga vinculacion con asesinato de adolescente en la teja
Seguí leyendo

Dos brasileños de 17 y 19 años fueron detenidos; Policía investiga vinculación con asesinato de adolescente en La Teja

La fiscal a cargo del caso es Sandra Fleitas.

cigarrilos incautacion paso de la arena

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO DE CAPITALES

Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"
EN PAYSANDÚ

Murió a los 43 años Carlucho Moreno, exdiputado colorado: "Entusiasta y peleador", escribió Lacalle Pou
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
VIDEO DE MARSET CON AMENAZAS

Interpol comparte información con países de la región para verificar video de Marset y lograr su ubicación

Te puede interesar

Gobierno presentó denuncia penal por posible fraude de la garantía que ofreció Cardama video
Política

Gobierno presentó denuncia penal "por posible fraude" de la garantía que ofreció Cardama
FUS expulsó a Jorge Bermúdez del sindicato por manejo irregular de fondos gremiales; se retiró abucheado video
ASAMBLEA EN CANELONES

FUS expulsó a Jorge Bermúdez del sindicato por manejo irregular de fondos gremiales; se retiró abucheado
Un hombre fue asesinado a tiros en Pueblo Victoria a tres cuadras donde el miércoles se registró otro homicidio video
CAYETANO RIVAS Y DEL CID

Un hombre fue asesinado a tiros en Pueblo Victoria a tres cuadras donde el miércoles se registró otro homicidio

Dejá tu comentario