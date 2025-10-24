Incautaron 200 cajas de cigarros de contrabando. También hay seis personas detenidas durante el procedimiento.
Hay seis personas detenidas e incautaron 200 cajas de cigarros en centro de acopio y distribución
La incautación está valuada en 25 millones de pesos. La fiscal a cargo del caso es Sandra Fleitas.
La incautación fue un trabajo en conjunto entre la Fuerza Aérea y la Aduana, en el barrio Paso de la Arena, donde funcionaba un centro de acopio y distribución de cigarrillos de origen ilícito hacia distintos puntos del país.
Además de la mercadería, también se retuvieron tres vehículos. Lo incautado está valuado 25 millones de pesos.
Seguí leyendo
Dos brasileños de 17 y 19 años fueron detenidos; Policía investiga vinculación con asesinato de adolescente en La Teja
La fiscal a cargo del caso es Sandra Fleitas.
Temas de la nota
Lo más visto
MERCADO DE CAPITALES
Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"
EN PAYSANDÚ
Murió a los 43 años Carlucho Moreno, exdiputado colorado: "Entusiasta y peleador", escribió Lacalle Pou
DESDE LA MADRUGADA
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
en la aguada
Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
VIDEO DE MARSET CON AMENAZAS
Dejá tu comentario