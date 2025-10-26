Un niño recibió un disparo con una chumbera y tuvo que ser operado; su padre dijo que se le escapó el tiro

Foto: Subrayado.

Un niño de 9 años fue operado en la noche de este sábado en un sanatorio de Punta del Este, luego de ser derivado desde el hospital de San Carlos. Hasta allí había llegado en camioneta, con su padre, quien lo trasladó de urgencia por haberle disparado con una chumbera de aire comprimido.

Ocurrió a algunos kilómetros de la escuela N.° 35, en la zona rural de San Carlos. El hombre dijo que se encontraba con su hijo y quiso pasar una cañada. En ese momento se le disparó la chumbera y le causó la herida al menos, relató.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el niño fue operado y se encuentra en cuidados intensivos, aunque fuera de peligro. Está en observación.

La Policía montó un operativo para abrirle paso a la camioneta, que se dirigía rápidamente al hospital de San Carlos, conducida por el hombre. Y también hizo otro operativo cuando el menor era trasladado en ambulancia, desde el hospital hacia el sanatorio.

