RECIBÍ EL NEWSLETTER
san carlos, maldonado

Un niño recibió un disparo con una chumbera y tuvo que ser operado; su padre dijo que se le escapó el tiro

El padre dijo a la Policía que cruzó una cañada con la chumbera en su espalda y se escapó un disparo, causándole una herida al niño de 9 años.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un niño de 9 años fue operado en la noche de este sábado en un sanatorio de Punta del Este, luego de ser derivado desde el hospital de San Carlos. Hasta allí había llegado en camioneta, con su padre, quien lo trasladó de urgencia por haberle disparado con una chumbera de aire comprimido.

Ocurrió a algunos kilómetros de la escuela N.° 35, en la zona rural de San Carlos. El hombre dijo que se encontraba con su hijo y quiso pasar una cañada. En ese momento se le disparó la chumbera y le causó la herida al menos, relató.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el niño fue operado y se encuentra en cuidados intensivos, aunque fuera de peligro. Está en observación.

Foto: Subrayado. Hospital de San Calros, Emergencia.
Seguí leyendo

Un niño de 12 años murió a causa de púrpura fulminante en la ciudad de San Carlos

La Policía montó un operativo para abrirle paso a la camioneta, que se dirigía rápidamente al hospital de San Carlos, conducida por el hombre. Y también hizo otro operativo cuando el menor era trasladado en ambulancia, desde el hospital hacia el sanatorio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Kilómetro 16 de ruta 1

Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla
Sociedad

Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
MONTEVIDEO

Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino
Federación Uruguaya de la Salud

Actual secretario general de la FUS dijo que expulsión de Bermúdez es "medida ejemplarizante" y prevén denuncia formal

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. El momento de la detención del edil de Salto Álvaro Godoy.
nuevo arresto

Detienen a un guardia del boliche que iba a ser rapiñado en Salto; son 7 arrestados, entre ellos un edil
Foto: Cardama, S.A. en su sitio web.
comunicado 

Astillero Cardama dice que Uruguay no se apega a la "buena fe", pide diálogo y advierte por acciones legales
Foto: Subrayado. Argentinos votan en el consulado de su país en Uruguay este domingo.
elecciones legislativas en Argentina

Hay 22.000 argentinos habilitados para votar este domingo en Uruguay

Dejá tu comentario