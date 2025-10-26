Hay 22.000 argentinos habilitados para votar este domingo en Uruguay

Foto: Subrayado. Argentinos votan en el consulado de su país en Uruguay este domingo.

Argentina celebra este domingo las elecciones legislativas y, el país, permite el voto en el extranjero. En Uruguay hay 22 mil habilitados para votar, informó a Subrayado el cónsul general en Montevideo, Matías José Píris.

De ese total, 14.500 están en el padrón en Montevideo. En el interior, se puede votar en los consulados en Salto, Paysandú Maldonado, Fray Bentos y Colonia.

Pude emitir su voto todo ciudadano argentino con cambio de domicilio. No es obligatorio, pero quienes quieran y estén en el padrón, pueden hacerlo desde los 16 años en el exterior.

A media mañana, habían votado en el consulado, en Montevideo (Wilson Ferreira Aldunate al 1281), unas 400 personas.

Dentro del país, de 18 a 70 años estas elecciones son obligatorias. Los argentinos que se encuentren ahora en Uruguay de vacaciones o aún no tengan domicilio, pueden justificar su voto este domingo en los consulados de los departamentos mencionados, en Argentina cuando regresen, o a través de internet en un plazo de 60 días a partir de hoy.