"Hay que denunciar", dijo el presidente del Brou sobre si se reciben billetes entintados; "no se puede utilizar"

En una maquina de cobro automático de un supermercado en Buceo se encontraron 10 mil pesos en billetes de dos mil que estaban sucios de tinta. El aparato recibe efectivo y entrega cambio, por lo que se presume que provendrían de la explosión del cajero ocurrida el pasado martes en Carrasco y que los autores aprovecharon para deshacerse del dinero manchado y llevarse el limpio.

Si alguien ofrece billetes de esas características, "hay que rechazarlo, y hay que denunciar", afirmó el presidente del Banco República, Álvaro García. "Lo que hay que dejar bien claro, para que escuche todo el mundo, es que están todos los cajeros con sistema de entintado" y que una vez están los billetes manchados circulando, "no se puede utilizar", remarcó.

El Banco República tiene más de dos millones de clientes y cada día. Un promedio de 800 mil personas operan en sus sucursales. El presidente del Brou se refirió también a los intentos de estafa, dijo que preocupan y que la institución está en alerta continua.

Para prevenir, sostuvo que se ha instruido a los funcionarios, quienes ya en varias oportunidades han impedido situaciones de esas características.

