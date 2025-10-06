Hay plazo hasta este viernes para inscribirse al llamado laboral de Bomberos: mirá cómo postular

Foto: FocoUy, archivo. Mirá los requisitos del llamado laboral de Bomberos. Foto: FocoUy, archivo. Bomberos durante incendio forestal.

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para ocupar 150 cargos de bomberos zafrales, que trabajarán en la próxima temporada de verano. Los contratos serán por cuatro meses y el salario nominal previsto es de $ 61.174 por 8 horas diarias, con un día de descanso.

En las bases de la convocatoria se informa que quienes queden seleccionados podrán acceder a alojamiento en la ciudad del destacamento que se les asigne, y que durante el horario de trabajo recibirán alimentación.

Los requisitos para anotarse incluyen presentar la constancia de voto y la credencia cívica, ficha médica que declare que el postulante está en condiciones para realizar las pruebas a las que se convoca y tener aprobada la educación primaria. Además se solicita permiso de conducir, categoría A.

Accedé al formulario para la inscripción haciendo click aquí. El plazo vence este viernes 10 de octubre.