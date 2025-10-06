RECIBÍ EL NEWSLETTER
BHU

Continúa fuera de servicio web de Banco Hipotecario luego de que se detectó un incidente de ciberseguridad

Al ingresar a la web del banco, informan mediante un comunicado que "los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restablecer el funcionamiento de la red".

BANCO-HIPOTECARIO-BHU-FACHADA.jpg

La web del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se mantiene fuera de servicio tras el incidente detectado la pasada semana, pero mantienen operativas distintas líneas de atención al público.

El incidente de ciberseguridad fue detectado el miércoles y tras esto la institución dio de baja "la red institucional y las distintas vías de comunicación tanto internas como externas, con el fin de proteger la información de nuestros clientes y la viabilidad del sistema".

Al ingresar a la web del banco, informan mediante un comunicado que "los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restablecer el funcionamiento de la red y poder informar a los clientes, a la mayor brevedad, del restablecimiento de los servicios".

familia perdio todo a raiz del temporal y necesita colaboracion: el viento levanto el techo; los ninos se llevaron un susto grande
Seguí leyendo

Familia perdió todo a raíz del temporal y necesita colaboración: "El viento levantó el techo; los niños se llevaron un susto grande"

"A nivel operativo, continuamos atendiendo a nuestros clientes en casa central y sucursales con información de créditos, ingreso de solicitudes de préstamos, otorgamiento de préstamos previamente agendados con pago mediante letra de cambio, recepción de consultas de expedientes y gestión de inmuebles", señala el texto. La atención vía telefónica es a través del número 1911.

De acuerdo a la información oficial, el ciberataque se dio en la noche del martes 30 de setiembre, cuando se corrían los procesos habituales de fin de mes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
hay un detenido

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Te puede interesar

Besozzi tras resolución de la Corte: Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa video
SORIANO

Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"
No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente video
Política

No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente
Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria

Dejá tu comentario