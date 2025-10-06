Continúa fuera de servicio web de Banco Hipotecario luego de que se detectó un incidente de ciberseguridad

La web del Banco Hipotecario del Uruguay ( BHU ) se mantiene fuera de servicio tras el incidente detectado la pasada semana, pero mantienen operativas distintas líneas de atención al público.

El incidente de ciberseguridad fue detectado el miércoles y tras esto la institución dio de baja "la red institucional y las distintas vías de comunicación tanto internas como externas, con el fin de proteger la información de nuestros clientes y la viabilidad del sistema".

Al ingresar a la web del banco, informan mediante un comunicado que "los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restablecer el funcionamiento de la red y poder informar a los clientes, a la mayor brevedad, del restablecimiento de los servicios".

"A nivel operativo, continuamos atendiendo a nuestros clientes en casa central y sucursales con información de créditos, ingreso de solicitudes de préstamos, otorgamiento de préstamos previamente agendados con pago mediante letra de cambio, recepción de consultas de expedientes y gestión de inmuebles", señala el texto. La atención vía telefónica es a través del número 1911.

De acuerdo a la información oficial, el ciberataque se dio en la noche del martes 30 de setiembre, cuando se corrían los procesos habituales de fin de mes.