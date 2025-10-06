La web del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se mantiene fuera de servicio tras el incidente detectado la pasada semana, pero mantienen operativas distintas líneas de atención al público.
Continúa fuera de servicio web de Banco Hipotecario luego de que se detectó un incidente de ciberseguridad
Al ingresar a la web del banco, informan mediante un comunicado que "los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restablecer el funcionamiento de la red".
El incidente de ciberseguridad fue detectado el miércoles y tras esto la institución dio de baja "la red institucional y las distintas vías de comunicación tanto internas como externas, con el fin de proteger la información de nuestros clientes y la viabilidad del sistema".
Al ingresar a la web del banco, informan mediante un comunicado que "los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restablecer el funcionamiento de la red y poder informar a los clientes, a la mayor brevedad, del restablecimiento de los servicios".
Familia perdió todo a raíz del temporal y necesita colaboración: "El viento levantó el techo; los niños se llevaron un susto grande"
"A nivel operativo, continuamos atendiendo a nuestros clientes en casa central y sucursales con información de créditos, ingreso de solicitudes de préstamos, otorgamiento de préstamos previamente agendados con pago mediante letra de cambio, recepción de consultas de expedientes y gestión de inmuebles", señala el texto. La atención vía telefónica es a través del número 1911.
De acuerdo a la información oficial, el ciberataque se dio en la noche del martes 30 de setiembre, cuando se corrían los procesos habituales de fin de mes.
Dejá tu comentario