Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez

El caso está en investigación y la zona de la playa donde apareció el cuerpo estuvo vallada.

Un bañista encontró en la tardecita de este domingo el cuerpo de un hombre de 66 años que se ahogó en playa Ramírez.

La Policía Científica y la Prefectura trabajaron en el lugar y colocaron un vallado sobre uno de los médanos.

Fiscalía está a cargo del caso y dispuso que el cuerpo de la víctima fuera derivado al Instituto Técnico Forense, para practicarle la autopsia, informó la Armada Nacional.

