Un bañista encontró en la tardecita de este domingo el cuerpo de un hombre de 66 años que se ahogó en playa Ramírez.
Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
El caso está en investigación y la zona de la playa donde apareció el cuerpo estuvo vallada.
La Policía Científica y la Prefectura trabajaron en el lugar y colocaron un vallado sobre uno de los médanos.
Fiscalía está a cargo del caso y dispuso que el cuerpo de la víctima fuera derivado al Instituto Técnico Forense, para practicarle la autopsia, informó la Armada Nacional.
