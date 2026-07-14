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COPA DEL MUNDO

"Hay mucha decepción, los jugadores están destrozados", dijo Deschamps tras derrota de Francia

El seleccionador galo puso en cuestión el nivel del árbitro elegido para el partido, el salvadoreño Iván Barton. "¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo?", se preguntó.

AFP

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"Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo", reconoció el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la derrota de este martes ante España 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

"Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido y más", dijo el técnico tras el duelo en Arlington (Texas).

"Pero ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie", precisó Deschamps.

El seleccionador galo sí puso en cuestión el nivel del árbitro elegido para el partido, el salvadoreño Iván Barton.

"¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado situaciones, ocasiones", expuso.

"Hay que aceptarlo, este es el máximo nivel, aunque duela, era el último paso antes de esa posible final (...) En este partido España ha mostrado algo más", admitió.

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