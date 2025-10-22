RECIBÍ EL NEWSLETTER
PICUDO ROJO EN MONTEVIDEO

"Hay en el entorno de 800 palmeras que entendemos que están muertas", dijo director de Espacios Públicos de IMM

Director de Espacios Públicos explicó la estrategia de la Intendencia de Montevideo para combatir el picudo rojo.

tala-palmeras-montevideo-picudo-rojo

La Intendencia de Montevideo relevó la situación de las palmeras tanto en espacios públicos como en predios privados en el departamento.

“La segunda dimensión, es que estamos por comenzar la tala de muchas palmeras muertas en espacios públicos. Hay en el entorno de 800 palmeras que entendemos que están muertas, que ya no se pueden recuperar, y vamos a retirar en el entorno de 500 o 600”, indicó.

es un hito en la investigacion: cientificas del pasteur disenaron modelo in vitro que recrea parasito toxoplasma gondii
Seguí leyendo

"Es un hito en la investigación": científicas del Pasteur diseñaron modelo in vitro que recrea parásito Toxoplasma gondii

También se continuará con los tratamientos, tanto con endoterapia -aplicación de productos en el tronco- como con baño de la corona.

“Es una plaga de difícil combate, muy silenciosa. Cuando uno ve los síntomas, seguramente la palmera es irrecuperable. Está muy adaptada al clima de Uruguay, y eso hace que su reproducción sea muy alta”, sostuvo.

Roux explicó que las palmeras más afectadas son las fénix canadienses son las más afectadas, son exóticas, traídas a Uruguay en el siglo XIX y muy asociadas al ornato público. Lo que se buscará es un "cambio de paisaje" en la capital.

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

Te puede interesar

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: Hay fuertes indicios por estafa o fraude con garantía video
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
Javier García sobre anuncio de Orsi: Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie
PATRULLAS OCEÁNICAS

Javier García sobre anuncio de Orsi: "Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie"
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Dejá tu comentario