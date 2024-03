"Hay diez propuestas y ninguna todavía nos convence", dijo Falero sobre trazado de autopista entre rutas 101 y 8

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, afirmó que habló con los vecinos de la zona y no hay una decisión firme sobre el trazado. “La preocupación de ellos tiene que contemplarse, el trazado no debe afectar una zona protegida y es por eso que están analizando otras alternativas, no hay un trazado definitivo”, indicó. “Hay diez propuestas y por lo que vimos, ninguna de ellas todavía nos convence, porque vamos a buscar que no genere impacto negativo ni social ni ambiental”, agregó.