OPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO

"Hay cosas que no se deben tocar", señaló el diputado blanco Pablo Abdala sobre Presupuesto, que pasó al Senado

Este lunes habrá reunión entre senadores y diputados del Partido Nacional para informe sobre lo aprobado en la cámara baja en materia presupuestaria.

Los senadores del Partido Nacional se reunirán este lunes con los diputados blancos para tener un informe sobre el Presupuesto aprobado.

"Vamos a dar un informe exhaustivo, minucioso, de qué es lo que pasó. Que pasó mucho, porque en función de que el gobierno no tiene mayorías en la Cámara de Diputados, se construyeron distintas mayorías para distintas cosas, y el gobierno perdió muchas votaciones, y muchas cosas importantes que el gobierno quería imponer, no prosperaron, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario", sostuvo el diputado blanco Pablo Abdala.

El representante dijo que espera que el oficialismo no introduzca en el Senado lo rechazado en la cámara baja porque "sería una provocación".

"Hay cosas que no se deben tocar. Como hemos dicho nosotros, lo que se ató y desató en la cámara, no se debe ni desatar ni atar en el Senado. Creo que eso sería un grave error si el gobierno hiciera valer su mayoría parlamentaria y nos llevaría a los blancos a revisar nuestra actitud cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados", indicó.

