PARLAMENTO

Senador oficialista dijo que buscarán llegar a acuerdos por artículos del Presupuesto que no salieron en Diputados

El senador Brenta mencionó entre otros el del secreto bancario. "Implicará seguramente una negociación que ate a su vez a la votación que luego se produzca en Diputados”, indicó.

brenta-sobre-presupuesto-en-senado

Este lunes los legisladores del Frente Amplio se reúnen con el equipo económico para definir algunos temas del Presupuesto. El senador Eduardo Brenta dio detalles del trabajo que se llevará a cabo en el Senado.

“Vamos a comenzar a analizar los contenidos, los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados”, indicó Brenta.

El proyecto ingresa el 27 al Senado. El trabajo será “en función de los criterios generales que el Presupuesto ha definido y los acuerdos que se han alcanzado en la Cámara de Diputados. Hay algunos artículos que tenemos intención que se aprueben en el Senado. Implicará seguramente una negociación que ate a su vez a la votación que luego se produzca en Diputados”, señaló el senador y se refirió entre otros puntos al secreto bancario, además de “la posibilidad de asignar recursos adicionales” a la Educación, Fiscalía, entre otros.

