Senador oficialista dijo que buscarán llegar a acuerdos por artículos del Presupuesto que no salieron en Diputados

Este lunes los legisladores del Frente Amplio se reúnen con el equipo económico para definir algunos temas del Presupuesto . El senador Eduardo Brenta dio detalles del trabajo que se llevará a cabo en el Senado .

El proyecto ingresa el 27 al Senado. El trabajo será “en función de los criterios generales que el Presupuesto ha definido y los acuerdos que se han alcanzado en la Cámara de Diputados. Hay algunos artículos que tenemos intención que se aprueben en el Senado. Implicará seguramente una negociación que ate a su vez a la votación que luego se produzca en Diputados”, señaló el senador y se refirió entre otros puntos al secreto bancario, además de “la posibilidad de asignar recursos adicionales” a la Educación, Fiscalía, entre otros.