"Hay cosas que no cierran", dijo diputado Olmos tras presentación de lineamientos del Ministerio de Economía

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Martín Rodríguez, dijo a Subrayado que en la semana del 7 de agosto votarán en comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados el proyecto. Para el legislador serán semanas de diálogo para reasignar recursos no ejecutados para áreas donde se necesiten.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, señaló que "hay cosas que no cierran" en la rendición de cuentas. El legislador indicó que el Poder Ejecutivo no destinó recursos incrementales para Anep, Udelar y Utec, por lo que se pueden reasignar de no ser ejecutados. "Hay un recorte que ha hecho el gobierno de 700 millones de dólares, se han ahorrado por caída de las pasividades como efecto de la caída del salario real", expresó.