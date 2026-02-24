RECIBÍ EL NEWSLETTER
APOYO POR 8 Y 10 MESES

Hasta el sábado 28, hay plazo para inscribirse para las becas del Fondo de Solidaridad

El apoyo económico de 13.728 pesos es para estudiantes de nivel terciario de las carreras de Udelar, UTEC y UTU. Las postulaciones son a través de la web del Portal del Estudiante.

El sábado 28 de febrero vence el plazo de inscripción para las becas del Fondo de Solidaridad. El apoyo económico es para estudiantes de educación terciaria pública en carreras de Universidad de la República (Udelar), Universidad Tecnológica (UTEC) y educación técnico-profesional (UTU).

El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, explicó que a los estudiantes que ingresan por primera vez, la beca de apoyo económico es de 13.728 pesos mensuales durante ocho meses, y por diez meses para los alumnos que renuevan el beneficio.

Errandonea destacó el apoyo de 120.000 y más de 130.000 pesos anuales para los jóvenes con dificultades económicas. El trámite de la beca se realiza a través del Portal del Estudiante. Podrán inscribirse jóvenes hasta los 28 años. Los interesados deberán aportar el número de cédula de identidad de todos los integrantes de la familia, recibos de sueldos y declaración jurada de ingresos, e historia laboral nominada de las personas mayores de 18 años del hogar, aunque no trabajen.

Desde el Fondo de Solidaridad estiman que este 2026 se estén otorgando unas 11.000 becas.

