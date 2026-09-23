Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras la repetición del juicio por agresión sexual

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue condenado el miércoles a 15 años de prisión en Nueva York tras la repetición del juicio por agresión sexual contra una exasistente de producción.

Weinstein, de 74 años, obligó a practicarle sexo oral en 2006 a Miriam Haley, una de las decenas de mujeres que se han querellado contra el fundador de Miramax, productora de películas como "Pulp Fiction" y "Shakespeare in Love".

El exmagnate de Hollywood fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel por esta agresión, pero un tribunal de apelación anuló cuatro años después el juicio por motivos procesales.

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En un nuevo juicio, Weinstein fue declarado de nuevo culpable, en junio del año pasado.

En un tribunal de Nueva York abarrotado de medios y de público, entre el que se encontraba la propia Haley, el sentenciado pidió clemencia.

"No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad", dijo Weinstein, sentado en silla de ruedas por problemas de salud. "Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño", añadió.

Su portavoz, Juda Engelmayer, declaró a la AFP que tenía previsto recurrir la última sentencia y la condena.

"Es difícil no llegar a la conclusión de que a Harvey Weinstein se le está condenando no solo por el delito por el que ha sido declarado culpable, sino por quién es y por lo que su nombre ha llegado a representar", afirmó, haciendo referencia al movimiento #MeToo.

"Lo tenía todo"

El juez Curtis Farber definió el miércoles a Weinstein como un "depredador sexual" que no había asumido la responsabilidad de sus actos.

"Lo tenía todo. Su legado podría haberse consolidado con grandeza. Pero lo echó todo por la borda al agredir a Miriam Haley", añadió el magistrado.

Tras la vista, Haley se dijo "contenta" por la "justa" condena impuesta a Weinstein.

La víctima declaró minutos antes ante el juez que la agresión de su entonces le supuso una "condena a cadena perpetua" y que padecía un trastorno de estrés postraumático.

La fiscalía había solicitado 20 años de prisión para Weinstein, mientras que sus abogados advirtieron de que una condena más larga probablemente le llevaría a morir en la cárcel.

Weinstein conocerá en breve la nueva condena que le impone la justicia del estado de California por violar y agredir sexualmente a una actriz en una habitación de hotel de Los Ángeles en 2013, después de que un tribunal de apelación confirmara en junio su culpa pero anulara la pena a 16 años de prisión.

Por otra parte, en mayo un juez de Nueva York declaró nulo el juicio en su contra por la supuesta agresión sexual de la actriz Jessica Mann después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

FUENTE: afp