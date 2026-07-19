"Han sido mejores", dice Scaloni tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció este domingo la superioridad de España tras la derrota por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial de 2026, aunque elogió el esfuerzo de sus jugadores y pidió valorar el camino recorrido hasta el subcampeonato.

"Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Scaloni sostuvo que su equipo debe asumir la derrota con la misma grandeza con la que celebró los éxitos recientes.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá", señaló.

El entrenador agradeció el apoyo de la afición y destacó el compromiso de sus futbolistas durante el torneo.

"A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra", afirmó.

Scaloni también reivindicó el valor de alcanzar una final mundialista, pese a no haber podido revalidar el título conquistado en Catar 2022.

"Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo", concluyó.

FUENTE: AFP.