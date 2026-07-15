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ARGENTINA FINALISTA

"Este grupo no deja de sorprenderme", dijo Lionel Scaloni tras la victoria ante Inglaterra

Argentina jugará la final este domingo a la hora 16.00 en el MetLife Stadium ante España en busca del bicampeonato mundial.

AFP

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"Este grupo no deja de sorprenderme la verdad", dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

"Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.

"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo el entrenador que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".

Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.

FUENTE: AFP

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