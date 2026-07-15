"Este grupo no deja de sorprenderme la verdad", dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.
"Este grupo no deja de sorprenderme", dijo Lionel Scaloni tras la victoria ante Inglaterra
Argentina jugará la final este domingo a la hora 16.00 en el MetLife Stadium ante España en busca del bicampeonato mundial.
"Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.
"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo el entrenador que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".
Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
barrio ituzaingó
Murió por meningococo una alumna de la Escuela 102 de Montevideo
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS
Tormentas "no demasiado severas" y lluvias desde este miércoles de noche, mejora y vuelve a llover el viernes
AVISO DEL INUMET
Aviso a la población por tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia desde el jueves hasta el lunes
MONTEVIDEO
Mataron a un hombre de varios disparos en el Borro, la Policía lo encontró junto a una mujer que pedía ayuda
PORTABA DOCUMENTACIÓN ARGENTINA
Dejá tu comentario