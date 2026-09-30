Hallaron sin vida al ocupante de una embarcación que se había dado vuelta en la desembocadura del río Yí

Fue hallado sin vida el ocupante de una embarcación que se había dado vuelta en la desembocadura del río Yí en el departamento de Flores.

El hecho había sido reportado el lunes 21 de setiembre, cuando desde un establecimiento rural se informó que dos personas habían llegado al lugar, manifestando que la embarcación en la que navegaban junto a un tercer ocupante había dado vuelta campana.

En la mañana del martes, sobre las 9:20 horas, dos efectivos de Prefectura de Mercedes, pertenecientes al destacamento de Andresito, localizaron el cuerpo en la desembocadura del río Yí con el río Negro, tras una intensa búsqueda.

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El fallecido fue trasladado a la morgue de Flores, donde se determinó como causa de muerte el ahogamiento. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

En el procedimiento participaron efectivos de la comisaría 3ª de Flores y personal de la Prefectura Nacional Naval bajo la dirección de la Fiscalía Letrada Departamental.