Buscan a un hombre desaparecido tras darse vuelta una embarcación en el río Yí

Foto: Subrayado.

La Prefectura busca a un hombre que desapareció tras darse vuelta la embarcación en la que navegaba junto a otros dos hombres en la desembocadura de los ríos Yí y Marincho, en Flores.

Este lunes, sobre las 16:30, dos hombres que se encontraban en un establecimiento rural de Flores informaron a la Policía que navegaban junto a la víctima cuando la embarcación se dio vuelta.

Los tres cayeron al agua. Dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero sigue desaparecido.

Desde la tarde de este lunes, Prefectura realiza la búsqueda del hombre.

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