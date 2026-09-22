La Prefectura busca a un hombre que desapareció tras darse vuelta la embarcación en la que navegaba junto a otros dos hombres en la desembocadura de los ríos Yí y Marincho, en Flores.
Buscan a un hombre desaparecido tras darse vuelta una embarcación en el río Yí
El hombre navegaba junto a otras dos personas cuando la embarcación se dio vuelta en la desembocadura de los ríos Yí y Marincho, en Flores.
Este lunes, sobre las 16:30, dos hombres que se encontraban en un establecimiento rural de Flores informaron a la Policía que navegaban junto a la víctima cuando la embarcación se dio vuelta.
Los tres cayeron al agua. Dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero sigue desaparecido.
Seguí leyendo
Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado
Desde la tarde de este lunes, Prefectura realiza la búsqueda del hombre.
Temas de la nota
Lo más visto
parque batlle
Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"
CANAL 10
Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
OPERACIÓN DONCELLA
Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España
En paso molino
Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS
Dejá tu comentario