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en flores

Buscan a un hombre desaparecido tras darse vuelta una embarcación en el río Yí

El hombre navegaba junto a otras dos personas cuando la embarcación se dio vuelta en la desembocadura de los ríos Yí y Marincho, en Flores.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Prefectura busca a un hombre que desapareció tras darse vuelta la embarcación en la que navegaba junto a otros dos hombres en la desembocadura de los ríos Yí y Marincho, en Flores.

Este lunes, sobre las 16:30, dos hombres que se encontraban en un establecimiento rural de Flores informaron a la Policía que navegaban junto a la víctima cuando la embarcación se dio vuelta.

Los tres cayeron al agua. Dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero sigue desaparecido.

Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.
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Desde la tarde de este lunes, Prefectura realiza la búsqueda del hombre.

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