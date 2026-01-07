RECIBÍ EL NEWSLETTER
Realizan pericias

Hallaron un cuerpo en la ciudad de Durazno, a orillas del río Yí

El cuerpo está en un estado de descomposición avanzado y la víctima no ha sido identificada.

Foto: Subrayado.

La Policía investiga desde este miércoles el hallazgo de un cuerpo en la ciudad de Durazno, en la zona de Puerto de los Barriles, a orillas del río Yí. Personas que pasaron por el lugar observaron el cadáver y llamaron al 911.

El cuerpo está en un estado de descomposición avanzado y la víctima no ha sido identificada, dijo a Subrayado el subjefe de la policía local, Alexis Duarte. En consecuencia, los investigadores presumen que la muerte ocurrió ya hace un tiempo. No se conocen las causas.

La Policía estableció un perímetro en el lugar y trasladó el cuerpo a forense para realizarle las pericias correspondientes y así establecer los detalles de lo ocurrido y saber quién era la víctima.

Teniendo en cuenta el tiempo de la muerte, por ahora los investigadores descartan que se trate de una persona que fue denunciada como ausente en la ciudad, días atrás.

Las autoridades aguardan por las pericias forenses para avanzar en la investigación, que fue derivada además a la Fiscalía.

