Hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una cámara junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago

La Policía y la Fiscalía trabajan en el hallazgo este martes del cuerpo de un hombre, dentro de una cámara subterránea, junto a las vías del ferrocarril en la zona de Sayago.

Un operario que se encontraba trabajando en tareas de mantenimiento en el tendido del cableado de las vías del tren en inmediaciones de Continuación Quicuyo y avenida Millán encontró el cuerpo y denunció el hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911.

El trabajador narró a la Policía que en una cámara donde corren los desagües, al cinchar la fibra óptica la misma quedó trancada y vio la presencia de un cuerpo en ropa interior y en avanzado estado de descomposición, según información a la que accedió Subrayado.

En el hecho trabajó personal de la seccional 18, URPM de Zona III, personal de Investigaciones, Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. La Fiscalía de turno investiga el caso.

Temas de la nota cuerpo

tren

Sayago