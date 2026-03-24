La Policía y la Fiscalía trabajan en el hallazgo este martes del cuerpo de un hombre, dentro de una cámara subterránea, junto a las vías del ferrocarril en la zona de Sayago.
Hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una cámara junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago
Un operario que se encontraba trabajando en las vías del tren en inmediaciones de Continuación Quicuyo y avenida Millán encontró el cuerpo y denunció el caso a la Policía.
Un operario que se encontraba trabajando en tareas de mantenimiento en el tendido del cableado de las vías del tren en inmediaciones de Continuación Quicuyo y avenida Millán encontró el cuerpo y denunció el hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911.
El trabajador narró a la Policía que en una cámara donde corren los desagües, al cinchar la fibra óptica la misma quedó trancada y vio la presencia de un cuerpo en ropa interior y en avanzado estado de descomposición, según información a la que accedió Subrayado.
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En el hecho trabajó personal de la seccional 18, URPM de Zona III, personal de Investigaciones, Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. La Fiscalía de turno investiga el caso.
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