RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigan MUERTE DUDOSA

Hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una cámara junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago

Un operario que se encontraba trabajando en las vías del tren en inmediaciones de Continuación Quicuyo y avenida Millán encontró el cuerpo y denunció el caso a la Policía.

cuerpo-hallados-vias-del-tren-sayago

La Policía y la Fiscalía trabajan en el hallazgo este martes del cuerpo de un hombre, dentro de una cámara subterránea, junto a las vías del ferrocarril en la zona de Sayago.

Un operario que se encontraba trabajando en tareas de mantenimiento en el tendido del cableado de las vías del tren en inmediaciones de Continuación Quicuyo y avenida Millán encontró el cuerpo y denunció el hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911.

El trabajador narró a la Policía que en una cámara donde corren los desagües, al cinchar la fibra óptica la misma quedó trancada y vio la presencia de un cuerpo en ropa interior y en avanzado estado de descomposición, según información a la que accedió Subrayado.

denuncian robo de caballos de equinoterapia; damnificada asegura que deja un dano tremendo y que se los comen
Seguí leyendo

Denuncian robo de caballos de equinoterapia; damnificada asegura que "deja un daño tremendo" y que "se los comen"

En el hecho trabajó personal de la seccional 18, URPM de Zona III, personal de Investigaciones, Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. La Fiscalía de turno investiga el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
Economía

Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes
LAS HERIDAS NO REVISTEN GRAVEDAD

Tres españoles resultaron heridos de arma blanca y golpes en el centro de Montevideo; no quisieron denunciar
DESDE EL 1 DE MAYO

Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera
ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso

Te puede interesar

Render del túnel propuesto para 18 de Julio. video
decisión

Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
túnel descartado

Bergara planteó reparos al túnel en 18 de Julio y propuso una obra "por superficie" que será analizada
Foto: Subrayado. 
Economía

Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes

Dejá tu comentario