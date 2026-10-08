Un hombre de 63 años fue hallado muerto dentro de su casa incendiada en Paysandú. Ocurrió en la madrugada de este jueves, en una vivienda en las inmediaciones de Ledesma y Avenida Brasil.
Hallan a un hombre muerto dentro de su casa incendiada en Paysandú
El incendio ocurrió en la madrugada de este jueves, en inmediaciones de Ledesma y Avenida Brasil, ciudad de Paysandú. El hombre fue hallado sin vida dentro de la casa tras apagar las llamas.
A la hora 1:40 efectivos de la Policía asistieron al llamado de emergencia y los bomberos apagaron el incendio, tras lo que encontraron el cuerpo del hombre sin vida en una habitación.
Trabajó Policía Científica haciendo los primeros relevamientos en la escena, así como la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción dándose intervención a la Fiscalía de 1er. Turno.
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