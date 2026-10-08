RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Hallan a un hombre muerto dentro de su casa incendiada en Paysandú

El incendio ocurrió en la madrugada de este jueves, en inmediaciones de Ledesma y Avenida Brasil, ciudad de Paysandú. El hombre fue hallado sin vida dentro de la casa tras apagar las llamas.

policía-paysandú-móvil-

Un hombre de 63 años fue hallado muerto dentro de su casa incendiada en Paysandú. Ocurrió en la madrugada de este jueves, en una vivienda en las inmediaciones de Ledesma y Avenida Brasil.

A la hora 1:40 efectivos de la Policía asistieron al llamado de emergencia y los bomberos apagaron el incendio, tras lo que encontraron el cuerpo del hombre sin vida en una habitación.

Trabajó Policía Científica haciendo los primeros relevamientos en la escena, así como la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción dándose intervención a la Fiscalía de 1er. Turno.

un hombre fue imputado y condenado por estafar a una mujer con la supuesta venta de un camion
Seguí leyendo

Un hombre fue imputado y condenado por estafar a una mujer con la supuesta venta de un camión

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
MERCEDES, SORIANO

Joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas
elecciones el 22 de noviembre

Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
San antonio, canelones

Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo.
investigación por drogas y armas

La Policía abatió a un hombre de 63 años durante un allanamiento en José Pedro Varela
Foto: Subrayado.
Juan acosta y aparicio saravia

Diez allanamientos en Marconi por rapiñas a taxistas y comerciantes: hay detenidos, entre ellos un adolescente
Foto: Subrayado.
Ataque

Apuñalaron a un hombre de 40 años en Punta de Rieles y está grave

Dejá tu comentario