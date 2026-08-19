Al menos 23 muertos en accidente entre ómnibus y camión en el sur de Brasil

Un choque frontal entre un ómnibus que transportaba pacientes médicos y un camión dejó al menos 23 muertos este miércoles en el sur de Brasil, en uno de los peores accidentes de los últimos años en la región.

El vehículo de pasajeros quedó destrozado junto al camión a la orilla de la ruta en el municipio de Ipiranga, informó la policía de carreteras.

"Al menos 23 fallecimientos fueron confirmados: la mayoría de las víctimas iban en el ómnibus", detalló la autoridad en un comunicado.

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El accidente ocurrió a las 03:30 locales, cuando el camión invadió el carril del otro vehículo, señaló la policía. El conductor del camión también murió.

Según la policía de carreteras, es el peor accidente de tránsito de los últimos años en el estado de Paraná. En 2021, 19 personas fallecieron en un accidente de ómnibus.

En un primer momento, la empresa Via Araucária, a cargo de la ruta, ubicó el accidente en el vecino municipio de Imbituva, de dónde partió el ómnibus.

El choque tuvo lugar en la carretera BR-373, que une al sur de Brasil con Sao Paulo, el estado más rico del país. La vía permanece cerrada y hay filas de varios kilómetros de conductores esperando su reapertura, según la policía.

Bomberos y la policía civil aún trabajan en la zona.

El ómnibus pertenecía a la secretaría de salud de Imbituva y transportaba pacientes a varios centros médicos de la ciudad de Curitiba.

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en Brasil.

Ocho personas murieron el domingo en el estado de Rio de Janeiro cuando el ómnibus en el que viajaban se volcó.

En febrero, un ómnibus que regresaba de un festival religioso en el noreste de Brasil salió de la carretera y volcó, causando la muerte de al menos 16 personas.

FUENTE: afp