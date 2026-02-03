Hallan muerto a un hombre que trepó a un transformador de UTE en Piedras Blancas

Foto: Subrayado. Bomberos trabajan en Piedras Blancas este martes.

Un hombre murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando se trepó a un transformador de UTE. Su cuerpo fue visto en la mañana de este martes y la Policía y Bomberos concurrieron al lugar, en Piedras Blancas.

Primero lo hizo Bomberos y, sobre las diez de la mañana llegó la Policía Científica. La víctima no ha sido identificada; el cuerpo será llevado al Instituto Técnico Forense para su identificación.

De acuerdo con la información que manejan los efectivos y a la que tuvo acceso Subrayado, el episodio ocurrió en la madrugada de este martes.

El transformador se encuentra en la esquina de Azotea de Lima y Teniente Galeano.

