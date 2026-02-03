RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Hallan muerto a un hombre que trepó a un transformador de UTE en Piedras Blancas

El transformador de UTE está ubicado en Azotea de Lima y Teniente Galeano, en Piedras Blancas. Bomberos y Científica llegaron al lugar en la mañana.

Foto: Subrayado. Bomberos trabajan en Piedras Blancas este martes.

Foto: Subrayado. Bomberos trabajan en Piedras Blancas este martes.

Un hombre murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando se trepó a un transformador de UTE. Su cuerpo fue visto en la mañana de este martes y la Policía y Bomberos concurrieron al lugar, en Piedras Blancas.

Primero lo hizo Bomberos y, sobre las diez de la mañana llegó la Policía Científica. La víctima no ha sido identificada; el cuerpo será llevado al Instituto Técnico Forense para su identificación.

De acuerdo con la información que manejan los efectivos y a la que tuvo acceso Subrayado, el episodio ocurrió en la madrugada de este martes.

ute emitio recomendaciones ante la ola de calor: cual es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuando abrir la heladera
Seguí leyendo

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera

El transformador se encuentra en la esquina de Azotea de Lima y Teniente Galeano.

Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO

Joven denuncia que un taxista le robó sus pertenencias: no le abrió la valija, aceleró y huyó del lugar
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Archivo. video
Tiene 17 años

Detienen a tres integrantes de los Suárez de Villa Española, uno de ellos adolescente requerido por homicidio
Orsi en su discurso ante Xi Jinping. Foto: Presidencia. video
BILATERAL EN BEIJING

En su mensaje ante Xi Jinping, Orsi destacó la "estabilidad de Uruguay" y la relación con China como "política de Estado"
Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un TLC Mercosur - China video
REUNIÓN BILATERAL

Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un TLC Mercosur - China

Dejá tu comentario