Hallan muerto a un hombre que trepó a un transformador de UTE en Piedras Blancas

Un hombre murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando se trepó a un transformador de UTE. Su cuerpo fue visto en la mañana de este martes y la Policía y Bomberos concurrieron al lugar, en Piedras Blancas.
El transformador de UTE está ubicado en Azotea de Lima y Teniente Galeano, en Piedras Blancas. Bomberos y Científica llegaron al lugar en la mañana.
Primero lo hizo Bomberos y, sobre las diez de la mañana llegó la Policía Científica. La víctima no ha sido identificada; el cuerpo será llevado al Instituto Técnico Forense para su identificación.
De acuerdo con la información que manejan los efectivos y a la que tuvo acceso Subrayado, el episodio ocurrió en la madrugada de este martes.
El transformador se encuentra en la esquina de Azotea de Lima y Teniente Galeano.
