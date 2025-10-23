RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVA PALMIRA Y BVAR. ARTIGAS

Hombre de 23 años condenado por robo de 400.000 pesos de un local de pagos; había salido hacía 3 meses de la cárcel

Le imputaron un delito de rapiña especialmente agravado y un delito de tráfico interno de armas y municiones. Ahora, irá a prisión por 4 años y 7 meses. Otro detenido de 47 años recuperó la libertad.

rapiña-redpagos-bulevar-artigas-y-nueva-palmira

El pasado 3 de octubre, el local de Nueva Palmira y Bulevar Artigas fue asaltado cuando la sucursal estaba por cerrar y había solo una empleada.

Llegaron dos delincuentes en moto, ingresaron y robaron 400.000 pesos de la recaudación. Luego, se dieron a la fuga.

El caso pasó a Investigadores de la Zona Operacional I que con pericias que realizó Policía Científica y análisis de cámaras lograron marcar viviendas ubicadas por la calle Martín C. Martínez que fueron allanadas.

Allí, detuvieron a dos personas. Un hombre de 47 años con antecedente por homicidio y a otro de 23 años.

Ese segundo detenido estuvo en prisión por una rapiña y salió hace tres meses de la cárcel, contaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de Fiscalía que en las últimas horas logró condenar al hombre de 23 años como autor de un delito de rapiña especialmente agravado y un delito de tráfico interno de armas y municiones e irá a la cárcel durante cuatro años y siete meses.

El detenido de 47 años recuperó la libertad porque no se pudo probar su participación en la rapiña al local de pagos.

