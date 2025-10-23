Hombre de 23 años condenado por robo de 400.000 pesos de un local de pagos; había salido hacía 3 meses de la cárcel

Un hombre de 23 años, que había salido de la cárcel hacía tres meses, fue condenado por el robo de 400.000 pesos de un local de pagos.
Le imputaron un delito de rapiña especialmente agravado y un delito de tráfico interno de armas y municiones. Ahora, irá a prisión por 4 años y 7 meses. Otro detenido de 47 años recuperó la libertad.
El pasado 3 de octubre, el local de Nueva Palmira y Bulevar Artigas fue asaltado cuando la sucursal estaba por cerrar y había solo una empleada.
Llegaron dos delincuentes en moto, ingresaron y robaron 400.000 pesos de la recaudación. Luego, se dieron a la fuga.
El caso pasó a Investigadores de la Zona Operacional I que con pericias que realizó Policía Científica y análisis de cámaras lograron marcar viviendas ubicadas por la calle Martín C. Martínez que fueron allanadas.
Allí, detuvieron a dos personas. Un hombre de 47 años con antecedente por homicidio y a otro de 23 años.
Ese segundo detenido estuvo en prisión por una rapiña y salió hace tres meses de la cárcel, contaron fuentes de la investigación a Subrayado.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de Fiscalía que en las últimas horas logró condenar al hombre de 23 años como autor de un delito de rapiña especialmente agravado y un delito de tráfico interno de armas y municiones e irá a la cárcel durante cuatro años y siete meses.
El detenido de 47 años recuperó la libertad porque no se pudo probar su participación en la rapiña al local de pagos.
