"Esto es parte de un montaje político y no jurídico", dijo Álvaro Delgado sobre decisión del gobierno con Cardama

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo este sábado que el gobierno debe rectificar la decisión que tomó de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y aseguró que la medida adoptada por el presidente Yamandú Orsi “es parte de un montaje político y no jurídico”.

“Creo que lo que tienen que hacer es rectificarse para que el Estado no pierda y la gente no siga pagando”, dijo Delgado en rueda de prensa en Salto.

“Me sorprendió la liviandad con que se anunció algo que en realidad no es cierto. Lo que hay que ver acá es el cumplimiento del contrato, si se está haciendo o no se está haciendo, si la lancha se hace o no se hace, eso es lo importante. Este gobierno, de tres pagos ya hizo dos. Y la ministra de Defensa, 20 días atrás, en el Parlamento, anunció los próximos pagos a Cardama en el plan de inversiones del Ministerio de Defensa, anunciando que ellos compartían lo de las patrullas oceánicas, que es para el narcotráfico, que hace más de 30 años que la Armada no tiene”, agregó.

“La verdad que esto es parte de un montaje político y no jurídico, que tiene mucho que ver con desandar cosas que hizo el gobierno anterior. Si hay una cosa para corregir, cámbienla, pero no rescindan un contrato sin una causal justificable que lo único que va a lograr es que Uruguay pierda los 30 millones de dólares que ya puso, que pierda una cantidad de millones de dólares por juicios que nos van a hacer, que pierda reputación Uruguay a nivel internacional por inseguridad jurídica y no cumplir con los contratos que firma el Estado, y además nos vamos a quedar sin las patrulleras oceánicas para controlar el narcotráfico”, apuntó.

Delgado adelantó que el próximo lunes el Directorio nacionalista recibirá a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat “para respaldar su gestión y hablar de este tema”.

El gobierno de Orsi resolvió rescindir el contrato con Cardama porque se venció la garantía presentada por el astillero con sede en Vigo, y porque cuando intentó cobrarla se encontró con que el banco que había otorgado el aval (EuroCommerce) “no existe”, dijo el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz. “Es una empresa de papel”, agregó el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

Por esto, el presidente Orsi habló de “indicios de estafa o fraude”, y dispuso presentar una denuncia penal que se concretó el viernes de tarde ante la Fiscal General Mónica Ferrero.