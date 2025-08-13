Un delincuente hackeó al exsenador del Partido Nacional y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini.
Hackearon el Whatsapp a Jorge Gandini: se hizo pasar por funcionario de Antel y tomó el control de su cuenta
Se comunicaron con el jerarca y le dijeron que alguien más estaba usando su número y que debía deshabilitarlo. El jerarca siguió las instrucciones y le facilitó un código. Realizó la denuncia ante la Policía.
Desde Argentina, le pidió dinero a Gandini para devolverle su cuenta de Whatsapp. El estafador tomó el control de la cuenta del jerarca, quien mantiene su número telefónico, haciéndose pasar por un funcionario de Antel. Le dijo que alguien más estaba usando su número y que debía deshabilitarlo.
Gandini siguió las instrucciones y le dio al delincuente el código de Whatsapp que permite tomar el control de la cuenta desde aparatos externos.
El exsenador realizó la denuncia ante la Policía y dio aviso a las autoridades del Gobierno sobre lo sucedido.
