Hackearon el Whatsapp a Jorge Gandini: se hizo pasar por funcionario de Antel y tomó el control de su cuenta

Un delincuente hackeó al exsenador del Partido Nacional y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini.

Desde Argentina, le pidió dinero a Gandini para devolverle su cuenta de Whatsapp. El estafador tomó el control de la cuenta del jerarca, quien mantiene su número telefónico, haciéndose pasar por un funcionario de Antel. Le dijo que alguien más estaba usando su número y que debía deshabilitarlo.

Gandini siguió las instrucciones y le dio al delincuente el código de Whatsapp que permite tomar el control de la cuenta desde aparatos externos.

El exsenador realizó la denuncia ante la Policía y dio aviso a las autoridades del Gobierno sobre lo sucedido.

Temas de la nota Jorge Gandini

Whatsapp

celular