Habrá paro de tercerizados del Mides por atrasos salariales este viernes, tras asistir a comisión del Parlamento

Sindicatos de funcionarios y contratados del Ministerio de Desarrollo Social concurrieron este jueves a la Comisión de Asuntos Laborales, por retrasos en pagos a trabajadores tercerizados, que este viernes harán paro de 24 horas.

Desde el sindicato de Trabajadores del Mides se denunció que el trabajo tercerizado es precariedad dentro del Ministerio. "Para nosotros hay medidas que son interesantes, algunas novedosas y otras avances o ampliaciones de cosas que ya se vienen haciendo, eso es saludable. Nos preocupa que en el anuncio no estuvo un cambio de modelo en la forma en la que el Mides se hace de los recursos humanos", dijo Carlos Moreira, del sindicato de funcionarios.

"El modelo basado en la tercerización con organizaciones de la sociedad civil que no le suman nada a la tarea, sino que simplemente se usan para hacerse de recursos humanos de forma precaria, es el problema de fondo que tenemos hoy y complejiza el pago de salarios a trabajadores y trabajadores", remarcó.

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Los tercerizados sostuvieron que "son entre 2.500 a 3.000 trabajadores" en esa situación. "Hay que encontrar una solución, una alternativa en la inmediatez", señaló Nadia Dos Santos, secretaria general del Sutiga. "Son siete organizaciones que más o menos están o completamente con atraso de todo el mes de marzo o parcialmente", dijo.

TERCERIZADOS MIDES

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que desde la cartera se buscan mecanismos para atender la situación y afirmó que el atraso pasó "de meses a días".

CIVILA

El senador colorado, Robert Silva, consideró que está claro que el Ministerio está trabajando para atender esta situación pero hay otros problemas.

RESPUESTA ROBERT SILVA

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, señaló que el problema del Mides es más profundo, estructural.