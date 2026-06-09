Plan Accesos empleará y capacitará a 3.000 personas en todo el país; 314 de ellas provienen de la calle

El Ministerio de Desarrollo Social presentó una nueva edición del Programa Accesos con el objetivo promover la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Accesos empleará y capacitará a 3.000 personas en todo el país, de las cuales 314 provienen de situación de calle.

El ministro Gonzalo Civila dijo que es un desafío muy lindo donde las personas pueden acceder a un trabajo protegido y, en una segunda fase, acceder a una inserción en el mercado de trabajo a nivel privado, no solamente en el Estado.

De dicho programa participan instituciones que son parte de esta red, como el Instituto Nacional de Alimentación, la Secretaría Nacional del Deporte y el Instituto Nacional de Empleo y Formación.

El Plan Accesos beneficiará a 3000 personas en situación de vulnerabilidad, cuenta con cupos especiales para personas trans, con discapacidad y también personas en situación de calle.

Elizabeth, una de las beneficiarias, dijo a Subrayado que padece discapacidad visual y quedó con un trabajo en la intendencia en el sector de accesibilidad.

Por su parte, Milagros expresó que fue increíble que la hayan seleccionado, que le tocó trabajar en ASSE y que su expectativa es dar lo mejor. "Fue para una mejor oportunidad para salir adelante y tener una mejor experiencia para el futuro", comentó.

Antonella dijo que llegó a través de la intendencia y que es una gran oportunidad. "Me tocó en el Mides, Área de Logística, por lo que tengo entendido firmo contrato el lunes que viene y espero poder salir adelante, lo primero que quiero es salir del sistema", contó.

Eliana sueña con tener su trabajo fijo y poder pagar sus cuentas; está en situación de calle desde 2020 y actualmente asiste a refugios. "Me toca en ASSE, tengo todas las ganas, toda la fe de que de ahí para adelante", expresó.

Karine es de Perú y contó a Subrayado que vivió mucho bullying el año pasado cuando vivió en una pensión, además de situaciones de acoso sexual. "Creo que las mujeres, sin ánimo de hacernos las víctimas, pero vivimos esas situaciones y somos más vulnerables", reflexionó.

Y agregó: "Para mí es la oportunidad de poder sanar estos momentos feos que viví de bullying y de acoso".