MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"

"Me asomo, abro una cortina, y veo una sombra. Y cuando veo la sombra, apareció un niño. Salgo, es un niño solo, descalcito", narró el hombre.

julio-casero-rescato-niño

Julio Miraballes es el casero de un barrio privado de Maldonado que este viernes de madrugada vio a un niño pequeño deambulando solo por ruta 10 y lo rescató.

"Es una historia de esas que uno piensa que nunca le va a ocurrir", sostuvo en diálogo con Subrayado. "Por suerte con un final feliz", añadió.

Eran poco antes de las 3:00 de la madrugada cuando, dormido, escuchó a sus perros ladrar, algo que es bastante común cuando ven un movimiento. "A veces me levanto, a veces no, pero ayer me extrañó, porque me pareció que la perra ladraba por un movimiento extraño. Me asomo, abro una cortina, y veo una sombra. Y cuando veo la sombra, apareció un niño. Salgo, es un niño solo, descalcito", narró.

nino de 3 anos salio de su casa por la madrugada y fue encontrado extraviado en ruta 10 por un casero de la zona
Ante la pregunta de Julio, el niño empezó a llamar por su madre. "Le empecé a conversar, le hablé, él me dio los brazos, porque se ve que estaba asustado, se sintió protegido. Uno piensa cualquier cosa, que dejaron al niño en la ruta. Enseguida se levantó mi señora. No entendíamos nada", remarcó.

Llamaron al 911 y Julio le dijo a la Policía: "Yo lo voy a acompañar hasta que los padres aparezcan. Además que se sentía seguro con nosotros. Enseguida salí, recorrí el barrio un poquito. Como él no me decía de qué lado había venido. Llamé al 911, dije la situación, a los 10 minutos apareció un móvil policial", añadió.

Tras recorrer la zona buscando a su familia y al no encontrarla, se resolvió trasladarlo a un centro asistencial, donde un médico lo evaluó y no constató lesiones. De allí, a una comisaría especializada en violencia doméstica de San Carlos.

Sobre las 4:00 de la mañana, fue el padre del niño quien llamó al 911 para denunciar su ausencia. Según el informe policial, el hombre dijo que el menor no estaba cuando llegaron a la casa junto a la madre, y que había quedado al cuidado de una niñera que dormía en otra habitación.

El niño fue reunido con su familia y Julio dijo que a lo largo de este día se sintió "satisfecho, feliz", por saber que pudo ser de auxilio para que ese fuese el final.

