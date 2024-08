"Gusto a poco y sabor amargo", expresa el sindicato de INAU tras la interpelación en el Senado

Además, afirma que "tampoco hubo respuestas" sobre el caso de la directora departamental de Rocha que "acumula varias denuncias de acoso laboral y de mal trato a funcionarios y a organizaciones de la sociedad civil".

"Las respuestas ante estos temas tan graves, fueron exposiciones de carácter general que lejos de buscar soluciones se fueron de tema", sostiene.

El gremio apunta al presidente del INAU, Guillermo Fossati, por señalar al presidente de Suinau, Joselo López, por sus dichos sobre "una crisis institucional como no se había visto en los últimos 25 años" y lo acusa de "provocación" y de "intentar desacreditar" a López y al sindicato.

La interpelación "se transformó en una especie de concursos de discursos tanto del oficialismo como de la oposición, propios de una campaña electoral, como para generar contenidos para las redes y no para profundizar realmente en los asuntos planteados y con la seriedad que ameritaba", remarca.

Suinau no comparte que todas las preguntas de la interpelación hayan sido respondidas y plantea dudas por la posición de la representante del Frente Amplio en el Directorio de INAU.

"Más allá de los discursos, no parece que la situación de la infancia y la adolescencia, sea un tema de verdad relevante ni prioritario para el sistema político", afirma y comparte la declaratoria de emergencia en materia de infancia y adolescencia, propuesta por la oposición.

"Se habló mucho, no se resolvió nada; la muerte de la adolescente de Rivera pasó a ser casi una anécdota, el destino de los demás niños y adolescentes que no están siendo debidamente protegidos por INAU seguirá estando sujeta a la buena o mala fe y la impunidad de los mandos medios y superiores ojalá no haya quedado sellada ayer con las manos que se levantaron para respaldarles", concluye Suinau.