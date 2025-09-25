Gustavo Penadés dice que la justicia fue "engañada" por la Fiscalía y señaló a dirigentes blancos por comportamiento "miserable"

El exsenador Gustavo Penadés , preso desde hace dos años en Florida por delitos sexuales (algunos cometidos contra menores de edad según la imputación que hizo la fiscal Alicia Ghione), aseguró en una entrevista que las denuncias en su contra son “falsas”, que irá a juicio para intentar demostrar su inocencia, que la Fiscalía “engañó” a la Justicia y que hay dirigentes del Partido Nacional que tuvieron con él un comportamiento “miserable”.

“No voy a acordar ningún acuerdo abreviado porque soy inocente. Y nadie que sea inocente puede asumir delitos que no cometió”, dijo al semanario Búsqueda.

Penadés sostiene que las denuncias en su contra, a partir de la inicial que presentó Romina Celeste, hace más de dos años, “están organizadas” y son “falsas”.

En la entrevista aseguró que “la Justicia fue engañada por la fiscalía en muchas oportunidades y por los abogados del consultorio jurídico”. Esto último en referencia a los abogados del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que representa a la mayoría de las víctimas que denunciaron a Penadés.

Consultado sobre a qué atribuye las denuncias en su contra, si son falsas, Penadés respondió: “Por el dinero. Los primeros por el dinero. Y los segundos no vinieron, la fiscalía los fue a buscar”.

El exsenador asegura que nunca mantuvo relaciones sexuales con menores de edad: “Mi obsesión permanente era esa: no enfrentarme mañana a una situación como esta. Era mi obsesión”.

Consultado sobre si le pedía la cédula de identidad a los jóvenes con los que se contactaba y mantenía encuentros sexuales, Penadés responde: “No, ¿dónde se ha visto? Pero además, porque antropológicamente una persona de 14 años te das cuenta que es diferente a una de 18...”.

“Lo que pasa es que no había de 16 años. Nunca me pasó. Porque además me hubieran extorsionado ahí. Me mostraban la cédula y me decían ‘mirá, tengo esta edad’. Lo que no me banco es que esto esté mal visto porque la relación es una relación gay. Ahora, tipos que salen con mujeres más jóvenes, y no tienen por qué ser menores, hay muchísimos”, agregó.

Cuando le preguntan si no tenía una “inclinación hacia los menores”, Penadés responde: “¡Estás en pedo! Tengo sobrinos de… Me moví toda la vida en un ámbito en el que… Valores fundamentales”.

Penadés concluyó en que, de su vida privada, no tiene nada de qué arrepentirse: “En mi vida privada tengo clarísimo que no”.

Blancos “miserables” y las llamadas de Lacalle Pou

El exsendor del Partido Nacional dijo que la mayoría de los dirigentes blancos lo dejaron solo cuando fue imputado, “salvo algunas distinguidas excepciones que han hablado con mi familia”, dijo, y agregó: “Luis Lacalle Pou ha hablado con mi familia en reiteradísimas oportunidades; Luis Alberto Heber también. O sea, yo no podría hablar mal de ellos nunca en ese sentido”.

Penadés aseguró que no ha vuelto a hablar con ninguno de ellos dos, y apuntó contra otros dirigentes que “han emitido juicios de valor en las redes sociales o en algún lado que realmente no me los voy a olvidar jamás”. “Gente que se comportó de una manera miserable”, agregó.

Penadés cuestionó que luego de quitarle los fueros (la protección legal) que tenía como legislador, lo hayan expulsado del Senado, y advirtió: “Yo hubiese actuado como siempre actué, de otra manera. Y muchos de ellos saben que con ellos actué de otra manera. Y muchos saben que sé cosas, que no las voy a revelar jamás, pero que tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar. Pero no es una amenaza”.