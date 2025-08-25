RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIENCIA Y SALUD

Guska: la startup biotecnológica que busca luchar contra varios tipos de cáncer

Nicolás Tambucho, ceo de Guska, explicó cómo trabajan a través de la generación de virus que atacan células tumorales.

La startup biotecnológica Guska trabaja en el diseño de nuevas terapias para combatir diversos tipos de cáncer.

"Está desarrollando una nueva generación de virus para combatir al cáncer, y nace por la necesidad de terapias más seguras, más efectivas, contra distintos tipos de tumores", explicó Nicolás Tambucho, ceo de Guska.

"En el mundo son 10 millones de personas las que mueren anualmente por cáncer, y cada dos segundos un paciente está siendo diagnosticado. Entonces, hay una necesidad por nuevas terapias que puedan ser efectivas", remarcó.

Foto: Subrayado.
Los virus que trabaja Guska "son capaces de entrar a las células tumorales y replicarse selectivamente en estas células, generando miles de copias de sí mismos, hasta destruirlas, infectando células tumorales vecinas, y también haciendo visible a este tumor que en muchos casos puede no estarlo, para despertar la respuesta inmune".

El procedimiento está en fase de estudio. "Hay que ser muy cautos" antes de llegar a aplicar a nivel clínico "e ir avanzando en los estudios de seguridad".

Guska firmó un acuerdo con la compañía local Marvik, que está especializada en inteligencia artificial, para mejorar la investigación contra el cáncer.

Temas de la nota

video
