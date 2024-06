Gurméndez propone diálogo de todo el sistema político por seguridad pública tras homicidios en Maracaná

Consultado sobre la interna colorada y su posición en las encuestas el precandidato dijo que "trabaja para ganar la interna el 30 de junio que es la encuesta que importa. Las encuestas en el partido Colorado y los propios encuestadores lo dicen, son de alta volatilidad porque la encuesta es difícil de calibrar, tiene un margen de error muy alto (...) es muy difícil medir de la gente que contesta quién va a ir a votar o no, qué fidelidad tienen los votantes que se expresan y hay un alto porcentaje de gente que todavía no sabe, no contesta, que eso es una lectura que hago como precandidato, hay todavía un cierto nivel de desatención de las internas".